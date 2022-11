Polemica a Ballando Con Le Stelle | Enrico Montesano Cacciato Dalla Rai!

(Di lunedì 14 novembre 2022)è stato squalificato dacon le. La Rai ha usato il pugno di ferro nei confronti dell’attore, che si era presentato alle prove del programma con indosso una maglietta con i simboli della Decima Mas. Una vicenda portata alla luce da Selvaggia Lucarelli con un post denuncia sui social. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda! La Rai cacciadacon leè stato squalificato dacon le. La Rai ha deciso di cacciarlo dopo il polverone sollevato in queste ultime ore, a causa della maglietta indossata dall’attore durante le prove dello show e che inneggiava alla Decima Mas. Un caso che era stato ...

Nellaè intervenuto anche Riccardo Laganà , consigliere di amministrazione della Rai, che ...dal messaggio insito nella maglietta della Decima Mas durante la prossima puntata di, se ...La segnalazione "Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove dicon la maglietta ... Così l'attore poco fa in una stories su Instagram rispondendo evidentemente allainnescata ...Enrico Montesano risponde con un post su Facebook alle polemiche scatenate dalla maglia della Decima Mas che ha indossato per le prove di Ballando con le stelle.Enrico Mentana ha affidato a Facebook un lungo messaggio nel quale ha spiegato la sua posizione, puntando l'attenzione sulle mancanze della Rai sul caso: "Non amo l'indignazione a scoppio ritardato" ...