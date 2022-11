(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo isugli asili nido, il ministero dell’Istruzione rischia di sforare le scadenze previsteper un altro capitolo del, quello relativo al “Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola”. Il, che prevede la costruzione e la messa in sicurezza dinegli edifici, ha già accumulato sei mesi di ritardo a causa della montagna di candidature pervenute dalle amministrazioni locali. Lo rileva la Corte dei Conti nella delibera 13/2022, approvata dal “collegio del controllo concomitante”, un meccanismo di verifica in itinere, nato con le nuove regole sulla governance del, che permette di esaminare “in tempo reale” gli interventi, senza aspettare la conclusione dei procedimenti. Ebbene, il collegio ha appurato che ...

Il Fatto Quotidiano

Ilha già portato nel Bresciano più di un miliardo di euro . Ma una parte di quei soldi, soprattutto quelli destinati ai Comuni, in particolare piccoli, potrebbe essere a. Questo è un ...Stiamo parlando di una cifra che è una volta e mezzo iled i Pon Metro. E' una risorsa ... Altroda evitare è quello legato ai Comuni che sono quasi tutti in dissesto. E, allora, come si fa ... Pnrr, rischio ritardi anche per il programma di potenziamenti di palestre e impianti sportivi scolastici Il vicesindaco: «I problemi ci sono, ma sapremo essere resilienti. Giordani e Bonavina ne usciranno a testa alta» ...Appuntamento martedì 15 novembre dalle 10.30 nella Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone. Tra gli ospiti anche Matteo Bassetti e Maria Elena Bottazzi ...