Più debito per tutti Così la Cina intossica le economie più deboli

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si fa presto a concedere prestiti, finanziamenti, insomma a fare del. Se però poi, al momento di passare a riscuotere si fa poco o nulla per agevolare chi i soldi li deve ridare, allora la musica cambia. La Banca mondiale è tornata a occuparsi degli immani debiti contratti dai Paesi in via di sviluppo, con lae altreavanzate. La pandemia ha gonfiato a dismisura lo stock dei prestiti erogati allepiù fragile e ancora una volta la fudei finanziamenti sono le grandi banche cinesi. Secondo i dati preliminari rilasciati dalla Banca mondiale a giugno, il monte-estero dei Paesi a basso e medio reddito è aumentato in media del 6,9% nel 2021, toccando al cifra di 9.300 miliardi di dollari e superando per questo la crescita del 5,3% registrata l’anno ...