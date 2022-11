Pioli lascia San Siro subito dopo la vittoria contro la Fiorentina per la morte del cognato

(Di lunedì 14 novembre 2022) Aveva appena finito di festeggiare lala, ultimo appuntamento prima della pausa per i Mondiali in Qatar. Il Milan ancora secondo, sempre a 8 punti di distanza dal Napoli. Quindi il rientro nel suo ufficio, come ricostruisce il Corriere della Sera, e la scoperta attraverso un messaggio sul cellulare. Così Stefanoha saputo delladelLuca, 63 anni, mancato all’improvviso per un infarto. A quel punto il tecnico rossonero, in lacrime, ha deciso di abbandonareSanper fare ritorno a Parma, dalla moglie Barbara e dai suoi familiari. Nessuna intervista post-partita niente conferenza stampa, dove si è presentato Paolo Maldini. E nessun commento da parte del club, poiché in quel momento ancora non tutti ...

Dopo la vittoria per 2 - 1 a San Siro contro la Fiorentina, da parte del suo Milan, l'allenatore rossonero Stefanoha lasciato lo stadio in tutta fretta e visibilmente commosso.ha saltato la conferenza stampa post - partita, alla quale al suo posto ha preso parte il dirigente del club Paolo Maldini, spiegando che, per motivi personali, il tecnico non si sarebbe ...In molti si sono chiesti le ragioni dietro a tale sofferenza, poco fa la notizia confermata:ha subito un lutto famigliare. Stefano: il lutto dell'allenatore del Milan Un post sul Twitter ...Ecco perchè Pioli, che già era apparso molto scosso durante la partita, è stato visto andare via in lacrime per raggiungere la sua famiglia a Parma, lasciando che fosse il direttore tecnico Paolo ...Ma poi al fischio finale di Sozza, Stefano Pioli, l’uomo che a San Siro è sempre il più ... Un dolore lancinante, a sorpresa per il tecnico rossonero che in lacrime in fretta e furia ha lasciato lo ...