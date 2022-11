Pioli lascia San Siro in lacrime | grave lutto in famiglia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Milan ha conquistato una vittoria importantissima contro la Fiorentina, ma la serata dell’allenatore Stefanoè stata condizionata da un gravissimoin. La 15esima giornata del campionato di Serie A ha regalato tre punti d’oro al Milan contro i viola, la gara si è decisa nei minuti finali. Partenza super dei rossoneri che passano in vantaggio con un gol di Leao. La squadra dinon riesce a chiudere i conti e la Fiorentina torna in partita: è Barak al 28? a siglare l’1-1. Il Milan spinge, ma non riesce a sfondare. Il tempo passa e la preoccuppazione aumenta. Al 92? un autogol di Milenkovic regala la vittoria ai padroni di casa. Il Milan si conferma al secondo posto, alle spalle del Napoli. Foto di Paolo Magni / AnsaIldiAl termine della partita ...

La vittoria contro la Fiorentina, poi Stefanoha lasciato in fretta San Siro per gravi problemi familiari. Il tecnico ha lasciato lo stadio in lacrime ed è andato via a partita terminata senza fermarsi poi con i giornalisti per la consueta ...Stefanoha lasciato di corsa lo stadio di San Siro Dopo la sofferta vittoria del Milan sulla Fiorentina senza sottoporsi alla consueta conferenza stampa post partita. Il motivo L'allenatore ha avuto un ...Stefano Pioli ha lasciato di corsa lo stadio di San Siro sopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina senza sottoporsi alla consueta conferenza stampa post partita. Il Motivo L'allenatore ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...