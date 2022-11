Pininfarina | la cover per iPhone da 10 000 euro

(Di lunedì 14 novembre 2022) L'edizione limitata per 13 Pro e 14 Pro è realizzata insieme al brand di lusso Inkar e si isprira al concept Ferrari Modulo

Auto.it

I materiali scelti sono di altissima qualità e includono i pellami usati per le rinomate vetture. Questeesclusive, si ispirano allaModulo, leggendaria vettura concept, ...La squadra di designerha saputo riportare il design dellaModulo nelle, includendo i suoi ventiquattro fori presenti sul cofano, la sua linea elegante e inedita, e la ... Pininfarina Modulo, la storica concept diventa una cover per iPhone Un cover per iPhone ispirata a uno dei concept più futuristici di fine anni Sessanta. Precisamente alla Ferrari 512 S Pininfarina Modulo. La vettura, già oggetto di un balzo nel metaverso, ora è prota ...