Perseguita l’ex moglie nonostante le restrizioni | si aprono le porte del carcere

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri del Comando Stazione di Eboli, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della custodia cautelare inemessa dal Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Antonino Maratea, gravato da precedenti di polizia, per atti persecutori nei confronti della ex. All'indagato, già sottoposto per i medesimi fatti alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, è stato contestato di aver violato le prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria importunando la donna con numerosi messaggi e telefonate e raggiungendola presso la sua abitazione, infastidendola.