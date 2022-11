Per Zelensky | la riconquista di Kherson è “l’inizio della fine della guerra”

"Stiamo andando avanti", ha detto, citato da Reuters sul suo portale web, rivolgendosi alle truppe davanti all'edificio dell'amministrazione nella piazza principale. "Siamo prontila ...Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyrdurante la sua visita a Kherson dopo il ritiro dei russi dalla città. 14 nov 12:52 Stoltenberg: prossimi mesi difficilil'Ucraina 'I ...(Ukrainian Presidential Press Office via AP) kherson zelensky Ap Ap Ap Ap Ap Ap Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Guerra in Ucraina, speranza per la fine delle ostilità. Il ritiro delle truppe del Cremlino dalla città di Kherson rappresenta per gli ...