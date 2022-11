Pentathlon | ufficiale | addio equitazione! Introdotta la corsa ad ostacoli verso Los Angeles 2028

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il cambiamento. La notizia era già nota: ilmoderno cambierà il suo format e ci saranno dei mutamenti che possono far discutere. La storica pratica multisportiva del soldato ideale, inventata da Pierre de Coubertin che desiderava la rappresentazione di un atleta in grado di sparare, correre, nuotare, usare la spada e cavalcare, cambierà pelle. Il congresso dell’Uipm, la federazione internazionale, riunito online, con l’83.3% dei voti favorevoli, ha dato il via libera alla mozione che elimina l’equitazione dall’elenco di discipline, come riportato dalla Gazzetta dello Sport di stamane. Ciò è da ricondurre all’orrenda vicenda delle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando la tedesca Annika Schleu prese a frustate a sangue il suo cavallo, Saint Boy, “reo” di rifiutare un ostacolo. La conseguenza fu la squalifica dell’atleta teutonica, ma quanto accaduto nei Giochi ...