Pensioni | allo studio incentivi per chi rinvia uscita

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Teleborsa) – Finestre per l’anticipata, per esempio a 62 o 63 anni, con un congruo numero minimo di anni di contributi, ma ancheper chi decide di restare con un aumento in busta paga che potrebbe essere anche del 10%. Sarebbero questi – secondo quanto riporta il Corriere della Sera – i pilastri dell’ipotesi di riforma dellesul tavolo del Tesoro. “Un lavoratore che abbia maturato i requisiti – spiega il quotidiano – potrebbe scegliere di restare sulla base diben precisi: se continua a lavorare, il dipendente e il datore smettono di versare i contributi e una parte di quelle somme entrerebbe in busta paga come aumento netto di stipendio (per esempio, di circa il 10%)”. L’azienda potrebbe, così, godere di un calo del costo lordo del lavoro, il dipendente di una busta paga più alta. ...

