Pensioni 2023 | bonus per chi resta a lavoro Proposta del Governo

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 14 novembre 2022): in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno torna a scaldarsi il dibattito sulla riforma del sistema previdenziale. Allo studio deluna misura che possa rientrare in Finanziaria così da evitare il ritorno della Legge Fornero. Ecco quali sono le ipotesi sul tavolo dell’esecutivo.: a fine anno scade Quota 102: in cima alle priorità delMeloni il contrasto al caro-bollette ma in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno anche la riforma del sistema previdenziale torna ad essere un tema particolarmente caldo. A fine dicembre, infatti, scadono Quota 102 (si va in pensione a 64 anni di età se si sono maturati almeno 38 anni di contributi) ma anche Ape Sociale e ...