Pd | Nannicini | ' assemblea solo in video | continuiamo così | facciamoci del male'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov (Adnkronos) - "Appena convocata l'nazionale del Pd (di circa mille componenti)'in modalitàconferenza'. Ci sarà sicuramente spazio per discutere e cambiare le proposte già confezionate.del". Lo scrive su Twitter Tommaso, ex senatore del Pd e componente dell'nazionale del Pd.

La Stampa

Comunicato Casa Internazionale delle Donne -dei Luoghi delle Donne Oltre ogni possibile fraintendimento, speculazione, ... Luisa Morgantini, Marina Flamberti, Adriana, Carla ...... anche con una certa ironia, di quella5stelle convocata in modo permanente da Conte e i ...tant'è che lo stesso Ceccanti ha fatto poi sapere che rinuncerà e il senatore Tommaso, ... Fattore Schlein in casa Pd Roma, 14 nov (Adnkronos) – “Una cosa assurda”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Matteo Orfini rispondendo a Tommaso Nannicini che, sempre con un tweet, si era lamentato per il fatto che l’assem ...Roma, 14 nov (Adnkronos) – “Appena convocata l’assemblea nazionale del Pd (di circa mille componenti) solo ‘in modalità videoconferenza’. Ci sarà sicuramente spazio per discutere e cambiare le propost ...