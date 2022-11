Pd | Assemblea sabato in forma ibrida | all' Odg modifiche allo Statuto e Comitato costituente**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov (Adnkronos) - Si svolgerà19 novembre dalle ore 10 a Roma, in parte in presenza e in parte da remoto per facilitare la partecipazione dei delegati, l‘nazionale del Partito Democratico. Lo rende noto il Pd. All'ordine del giorno:nazionale, inserimento della norma transitoria per l'avvio del procedimento congressuale;costituente nazionale. I lavori saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del PD.