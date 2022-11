Pattinaggio artistico | caso Kamila Valieva | la WADA chiede quattro anni di squalifica per doping

Era più certo, ma non è stato da meno quanto fatto dai leggendari Charléne Guignard - Marco Fabbri , danzatori che hanno vinto per la seconda volta consecutiva una tappa della competizione itinerante, ...... coppie, gruppi di amici! Mercatini natalizi e iniziative di alto artigianato, manieri ... Novità di questo 2022, la pista disul ghiaccio! Per tutti nella Cortevecchia non mancherà ...A Sheffield, in Inghilterra, successi di Grassl e di Guignard-Fabbri (con qualificazione alla finale di Torino) e piazza d’onore per Conti-Macii ...Grandissima soddisfazione per i quattro volte campioni tricolori,.. Figura, Guignard-Fabbri vittoria e qualificazione alla Finale di Torino!