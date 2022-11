Passaporto Per La Libertà | Prima Puntata | Aracy Inizia A Salvare Degli Ebrei!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 14 novembre 2022)per lade Carvalho arriva in Germania per lavorare nel consolato brasiliano, e capisce di poter essere utile a molti ebrei in pericolo con il suo nuovo ruolo… Sta per arrivare su Canale 5per la, la fiction ambientata nel corso del periodo dell’ascesa nazista. La protagonista ède Carvalho, che dopo essere arrivata nel 1935 in Germania, capisce di poter sfruttare il suo lavoro per dare un contributo ed aiutare ebrei perseguitati e a rischio di vita. Al centro dell’attenzione, però, per lei ci sarà anche l’amore. Ecco che cosa sta per succedere.per lade Carvalho ...