(Di lunedì 14 novembre 2022) Questo weekend si sono svolti in Polonia i Campionati Italiani di, validi per assegnare il titolo di Campionie determinare ilNazionale per i mondiali 2023. IlFly X conquista l’oro sia nella classifica “open” internazionale, che in quella italiana, diventando così la nuova squadra nazionale che ci rappresenterà ai prossimi mondiali ad aprile 2023. IlFly X Capitanato da Giuseppe Cossu con Arianna De Benedetti, Marco Arrigo e Federico Angelotti ha da subito dimostrato di essere la squadra da battere posizionandosi in testa a entrambe le classifiche. Una competizione dove hanno partecipato 160 atleti provenienti da tutto il mondo, con Fly X sul podio insieme ai Bandits e alle Fire Phoenix unico...

Il Faro online

Come in quella dele del al teatro . La stessa conduttrice ha mostrato tempo fa delle stories in cui svolgeva queste attività con la figlia. Prima il selfie allo specchio in ...Proprio come nella giornata di ieri che la conduttrice ha mostrato sui social di averla trascorsa in compagnia della figlia mezzana, prima con una seduta die dopo al teatro . ... Paracadutismo indoor: il team Fly X si laurea Campione d'Italia 2022 Un gatto per amico. Non è una novità che in casa di Ilary Blasi pulluli l'amore per i gatti, soprattutto da quando lei stessa ha preso il suo Alfio, ...Ilary Blasi e Chanel Totti hanno vissuto un’esperienza unica ed emozionante. Madre e figlia, in compagnia dello zio Stefano, hanno voluto condividere un inedito battesimo del volo all’interno della ga ...