“Papà non c’è più…” Grave lutto in famiglia per l’attrice amatissima | l’ultimo saluto è da brividi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022)per Jennifer Aniston, è morto il. L’amata attrice statunitense sta vivendo in queste ore un momento molto difficile. Suo padre, l’attore John Aniston, se n’è andato l’11 novembre scorso all’età di 89 anni. Un gravissimochedi “Friends” nonché ex di Brad Pitt, ha voluto affrontare facendo una dedica speciale all’amato padre sul suo profilo Instagram. “Dolceha scritto nella dedica– Eri uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Non dimenticare di farmi visita”. John Aniston è stato per tanti anni uno dei punti fermi della soap opera “Days of our lives” (“Giorni della nostra vita”, ndr). Forse non tutti sanno ...