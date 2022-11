Paola Barale lascia tutti di stucco | l’ha fatto in diretta nazionale

Leggi su leggilo

(Di lunedì 14 novembre 2022)a Domenica In senza freni, parte la telefonata di fuoco e lei siandare indi. Ospite della puntata di Domenica In del 13 Novembre,, conduttrice e showgirl, che dopo la recente eliminazione dal programma Ballando con le Stelle è andata a trovare Mara Venier per L'articolo proviene da Leggilo.org.