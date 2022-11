Pallone d’oro | Benzema | «Ronaldo non si è ancora congratulato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 novembre 2022) La rivelazione disulla vittoria del«Se Cristiano si è già? Non, ma sono tranquillo» nel corso di una intervista a Telefoot, Karimha rivelato, incalzato dall’intervistatore, un retroscena sulla sua vittoria del. «Se ho ricevuto un messaggio da Cristiano dopo la vittoria del? No, non». Alla ricerca di una risposta più ficcante, l’intervistatore ha cercato di buttare benzina sul fuoco rispondendo «Ma questo non è bello!».una volta però l’attaccante del Real Madrid ha stemperato con un laconico: «No, sono Tranquillo». L'articolo proviene da Calcio News 24.