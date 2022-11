Pallamano femminile | Europei 2022 | Olanda e Spagna pareggiano | Francia domina sul Montenegro

(Di lunedì 14 novembre 2022) Proseguono senza sosta glifemminili dicon una nuova interessante giornata che ha visto in scena il secondo gruppo del ‘main round’. Non sono mancate le emozioni nelle due sfide in programma, match che si sono disputati presso il Boris Trajkovski Sports Center di Skopje. Iniziamo dal pareggio in terra macedone tra, una duello tiratissimo che si è deciso solamente nei minuti conclusivi. Le iberiche hanno fatto la differenza nei 30 minuti iniziali, le olandese hanno saputo pareggiare 29-29 poco prima della sirena finale. Decisamente più lineare quanto accaduto tra. Le transalpine hanno dettato legge mostrando una superiorità netta sin dall’inizio, 27 a 19 è stato l’estio di un match importantissimo in ottica ...

