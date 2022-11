Pagelle Milan-Fiorentina | i voti di Tuttosport | Vranckx aggiunge qualità

... mantenendo il passo di Napoli e, facendo registrare la sesta vittoria, senza subire reti, in ... Leggevo solo i tabellini delle squadre, nemmeno le. La Lazio storicamente fa poco mercato ...in extremis, Inter portata in braccio da Dzeko. Napoli , sono dieci di fila. L'Udinese non sa ...15giornata Serie A: Le bocciate Sampdoria voto 4 : Le lacrime di Quagliarella, sotto la ...Milan subito in rete, con Giroud bravo a innescare Leao nello spazio e con i marcatori viola troppo alti o dispersi. Lì la partita ha preso una piega inattesa, la Fiorentina si è impadronita del ...Infine, bocciati gli arbitri: "0 all’Associazione Arbitri, l’Aia. Il caso D’Onofrio comporta un mostruoso danno d’immagine per l’intera categoria".