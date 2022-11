Padova | la fitness influencer che si è operata a 23 anni per non avere figli

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sta facendo il giro del web la storia di Francesca Guacci, 28ennedi Massanzago, in provincia di. A far discutere i suoi 45mila follower (e non solo) la scelta di sottoporsi a un’operazione per noncompiuta a 23. La, che sui social posta foto e video a tema palestra, alimentazione e benessere psicofisico, racconta di aver maturato da diversila scelta di sottoporsi all’intervento di salpingectomia bilaterale, in maniera da escludere ogni possibilità diuna gravidanza naturale, ma che nessun medico si era dichiarato disponibile a procedere. Finché non è sbarcata a Verona. La salpingectomia bilaterale consiste nella rimozione chirurgica di entrambe le tube di falloppio. ...

...provincia di. A far discutere i suoi 45mila follower (e non solo) la scelta - evidentemente controcorrente - di sottoporsi a un'operazione per non avere figli alla sua giovane età. La...Francesca Guacci , 28 anni, di Massanzago , è unainfluencer che sui social parla spesso di palestra, alimentazione e benessere psicofisico. ... Un ospedale in provincia dile ha negato l'...Fitness influencer, Francesca cinque anni fa si è sottoposta alla salpingectomia bilaterale per non diventare madre: "Non ho rimpianti" ...Francesca Guacci, 28 anni di Massanzago (Padova), modella e fitness influencer cinque anni fa ha preso una decisione importante per la sua vita: operarsi per non avere figli. A raccontarlo è proprio… ...