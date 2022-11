(Di lunedì 14 novembre 2022) L'intervento dopo le frasi squadriste apparse sui muricittà: cinque indagati per apologia di fascismo. Sequestrati passamontagna, mazze e bandiere con svastiche

L'attività si inquadra in una indagine coordinata dal sostituto Procuratore della repubblica diSergio Dini. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, sono state avviate .... La sera prima del 28 ottobre, data del centenario della marcia su Roma, un manipolo di neofascisti di CasaPound ha percorso il centro storico diriempendo i muri di scritte inneggianti il fascismo. Scritte di questo tenore: "1922 - 2022, 100 anni di fascismo". Muri di strade a ridosso delle piazze ma anche ingressi delle scuole e pure l'... Padova, blitz della Digos nella sede e nelle case dei militanti di CasaPound L'intervento dopo le frasi squadriste apparse sui muri della città: cinque indagati per apologia di fascismo. Sequestrati passamontagna, mazze e ...La Digos ha dato avvio dall'alba a 5 perquisizioni presso le abitazioni di militanti e della sede del movimento. Le persone perquisite sono indagate per apologia del fascismo e danneggiamento aggravat ...