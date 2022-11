Ostia | nuovo blitz ai lotti | 4 arresti | trovati armi e droga

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nel corso del pomeriggio di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma – con il supporto di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare – hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di edilizia residenziale pubblica “” di, con l’esecuzione simultanea di mirate attività di polizia giudiziaria. L’intervento massivo, compiuto con l’impiego di numerosi militari dell’Arma, costituisce la naturale prosecuzione di quello svolto venerdì scorso, come noto, finalizzato al ripristino della percezione di sicurezza nella zona, spesso teatro di violenze, di episodi criminali e di spaccio di stupefacenti. L’ultimo episodio è quello del 4 novembre scorso quando i residenti segnalarono alle forze dell’ordine l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco. Nella circostanza sono state ...

