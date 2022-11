Osteoporosi | rimborsabile in Italia primo salva-ossa a doppio effetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Milano, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Un farmacoche da un lato aumenta la formazione di nuovo tessuto osseo e dall'altro ne riduce il riassorbimento. Da una parte stimola gli osteoblasti, le cellule 'amiche' che danno massa all'osso; dall'altra inibisce le cellule 'nemiche' che gliela tolgono, gli osteoclasti. E' l'anticorpo monoclonale romosozumab, sviluppato dalla belga Ucb in collaborazione con l'americana Amgen, che ha ottenuto dall'Agenziana del farmaco Aifa la rimborsabilità per il trattamento dell'severa nelle donne in post-menopausa ad alto rischio di frattura. "Una terapia osteo-regolatrice unica nel suo genere", spiegano gli esperti che oggi a Milano hanno presentato "la prima novità nel trattamento dell'dopo 15 anni", proponendo "un nuovo paradigma ...