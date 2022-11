Affaritaliani.it

"Una terapia osteo - regolatrice unica nel suo genere", spiegano gli esperti che oggi a Milano hanno presentato "la prima novità nel trattamento dell'dopo 15 anni", proponendo "un nuovo ..."L'è una patologia grave, spesso invalidante, ricorda l'esponente politico, che ... Pertanto, vista la disponibilità di un farmaco, peraltrodal sistema sanitario nazionale, ... Osteoporosi, rimborsabile in Italia primo salva-ossa a doppio effetto Milano, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Un farmaco salva-ossa che da un lato aumenta la formazione di nuovo tessuto osseo e dall'altro ne riduce il ...Evenity (Romosozumab) è il nuovo farmaco per la cura dell'osteoporosi: la Asl3 di Genova è la prima azienda sanitaria in Italia a usarlo.