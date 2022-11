Osimhen salta il mondiale | nuovo infortunio per lui

(Di lunedì 14 novembre 2022) Victorsalterà il: l’attaccante del Napoli è vittima di un: al suo posto Dessers della Cremonese Si accorcia la colonia di calciatori del Napoli al: Victortorna infatti a casa. L’attaccante nigeriano ha subito un, la cui natura non è chiara e al suo posto il ct ha convocato Dessers della Cremonese. Update Portugal V Nigeria friendly: Chidozie Awaziem replaces injured Olisa Ndah While Cyriel Dessers replaces injured Victorpic.twitter.com/sqsDbLOGEz— The NFF ?? (@thenff) November 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

