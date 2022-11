Osimhen ancora ko | nuovo infortunio per lui

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Victordifermo ai box: l’attaccante del Napoli è vittima di un: al suo posto Dessers della Cremonese Finisce il campionato e iniziano i primi problemi per il Napoli: Victorsi ferma in nazionale. L’attaccante nigeriano ha subito un, la cui natura non è chiara e al suo posto in campo Dessers della Cremonese. Update Portugal V Nigeria friendly: Chidozie Awaziem replaces injured Olisa Ndah While Cyriel Dessers replaces injured Victorpic.twitter.com/sqsDbLOGEz— The NFF ?? (@thenff) November 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.