(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Si rinnova la tradizione con la consegne delle Benemerenze del. Dopo due anni, causa emergenza sanitaria, la manifestazione cheglidell’anno si è svolta presso la Sala Blu del “Carcere Borbonico di Avellino”. Presente, alla cerimonia, il delegatoAvellino Giuseppe Saviano: “E’ il tempo della ripresa – sottolinea – Due anni e mezzo di Covid hanno un pò frastornato tutti, compreso il movimento sportivo. Finalmente ci stiamo incamminando verso la strada giusta con tante vittoria da parte dei nostri atleti che spesso non si sanno promozionale. E’ vero che il calcio spesso e volentieri occupa la scena, ma è anche colpa di chi non sa promuoversi al meglio visto i risultati ottenuti. Lo sportivo – continua Saviano – Deve essere presente anche nei problemi ...

anteprima24.it

Sono persone che hanno datoal paese con la loro raffinatezza intellettuale, con il loro ... Ancora, ha aggiunto il titolare del Viminale: 'Ho l'e l'onore di far parte di un governo ...Sono persone che hanno datoal paese con la loro raffinatezza intellettuale, con il loro ... Ancora, ha aggiunto il titolare del Viminale: 'Ho l'e l'onore di far parte di un governo ... Orgoglio e lustro d'Irpinia, il Coni premia gli sportivi più meritevoli In vista dell'uscita della versione definitiva dell'8 novembre di Football manager 23 abbiamo intervistato Alberto Scotta, responsabile rio ...Tutto in una notte. Domani sera il Milan ha l’opportunità di riscattarsi dopo la brutta prestazione di Torino e contemporaneamente ottenere il pass per gli ottavi di Champions League.