“Orario e salario identico per i docenti dall’infanzia alla secondaria” | il sindacato SISA proclama lo sciopero il 18 novembre NOTA PDF

(Di lunedì 14 novembre 2022) L’organizzazione sindacaleindipendente scuola e ambiente – hato loper l’intera giornata del 182022 per tutto il personale docente, dirigente ed ATA di ruolo e precario, in Italia e all’estero. L'articolo “per i”: illoil 18PDF .

Il Sole 24 ORE

... la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, il congelamento dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, la riduzione dell'di lavoro a parità di, il blocco ...... l'indicizzazione automatica dei salari all'inflazione reale (Scala Mobile), la riduzione dell'di lavoro a parità di. E ancora il ritorno a una programmazione economica attiva da parte ... Trasporto aereo: venerdì 21 sciopero nazionale per salari, orario di lavoro e sicurezza Pieretti (Adl-Cobas): «Stipendi troppo bassi. In tanti pronti a lasciare per andare a lavorare in Etra come operatori ecologici» ...Tutto fermo. Il prossimo 2 dicembre, venerdì, va in scena lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni del sindacalismo di base, Cobas, Cub, Sgb, SiCobas, UniCobas, Usb e Usi Cit. A incrociare ...