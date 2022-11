Nuovo Olimpo | riprese al via per il nuovo film di Ferzan Ozpetek

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ledeldi, intitolato, sono iniziate. La prima collaborazione del regista con Netflix racconterà una storia d’amore gay ambientata a Roma e segna il quattordicesimo lungometraggio del popolare regista noto per successi come Le fate ignoranti e Mine Vaganti. Ambientato alla fine degli anni ’70, la trama di “” racconta di due venticinquenni che si incontrano per caso, si innamorano perdutamente e si separano a causa di un evento inaspettato: passeranno i successivi trent’anni a inseguirsi nella speranza di ritrovarsi. I protagonisti delsono i giovani attori Damiano Gavino e Andrea Di Luigi. Nel cast anche ...

