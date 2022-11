Nuovo Olimpo | al via le riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek

(Di lunedì 14 novembre 2022)è ildie uscirà su Netflix: la piattaforma annuncia l’inizia delleInizia oggi ufficialmente la produzione di, quattordicesimodellaografia del celebre regista italo-turco. La pellicola vedrà la luce solo nel 2023, anche se ancora non c’è una data precisa per la sua uscita, ma il primo ciak è avvenuto oggi a Roma, come ha comunicato Netflix pubblicando alcune foto tramite i propri canali social.tornerà a distanza di quattro anni dal suo ultimo, La dea fortuna, e soprattutto dopo la ...

Primo ciak il 14 novembre per, quattordicesimo film di Ferzan Ozpetek che segna la prima collaborazione tra l'acclamato regista e Netflix. Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli,è una produzione R&C ...Primo ciak oggi per '', quattordicesimo film di Ferzan Ozpetek che segna la prima collaborazione tra il regista e Netflix. Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, il film e' una produzione R&C Produzioni con ...Primo ciak per Nuovo Olimpo: il nuovo film di Ferzan Özpetek che segna la prima collaborazione tra l’acclamato regista e Netflix ...Primo ciak oggi per Nuovo Olimpo, quattordicesimo film di Ferzan Ozpetek, che segna la prima collaborazione tra l’acclamato regista e Netflix, dopo il successo de Le Fate Ignoranti su Disney+.