Nuoto | Fabio Scozzoli si opera al ginocchio Stop di sei mesi per il capitano azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non c’è pace per, ildella Nazionale azzurra che lunedì prossimo si sottoporrà ad un intervento di ricostruzione del tendine rotuleo delsinistro. Il ranista romagnolo da tempo soffriva di problemi ale dopo gli Assoluti che lo hanno visto per due volte al secondo posto nei 50 e nei 100 rana, ha deciso di sottoporsi all’intervento chirurgico. “Mi opererà il dottor Zorzi a Verona – dichiarain un video pubblicato sui social – mi aspetta un intervento semplice anche se invasivo. Non potevo più proseguire, da tre anni mi porto dietro questo problema e ho provato a resistere più possibile. A Riccione ho perso 3 decimi nei primi 15 metri. Se voglio essere competitivo su un 50 rana non posso permettermelo e quindi ho deciso di fare questo ...