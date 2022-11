“Non li guarderò” | Mondiali | la rivelazione in diretta tv spiazza

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Nonin Qatar, sono inca**ato”: ladell’allenatore lascia i telespettatoriti. La Lazio di Maurizio Sarri chiude male il 2022. La sconfitta contro la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Stadium lascia i tifosi biancocelesti con l’amaro in bocca. Kean e Milik mettono KO Provedel e compagni: niente da fare per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TORINO - "Per chi tiferò ai Mondiali Nemmeno litalmente grande è l'incazzatura per il calendario che abbiamo dovuto affrontare" . Maurizio Sarri 'benedice' la sosta dopo il ko incassato dalla sua Lazio in casa della Juve nell'ultima gara ...I Mondialiliperché.". Umore diametralmente opposto per l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri , ex di turno (beccato dai tifosi bianconeri) e sorpassato dalla Juve a 31 punti contro ...