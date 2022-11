No Meloni day venerdì 18 a Milano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il 18 novembre scendono in strada i giovani della “generazione ribelle”. Studenti e collettivi contro il governo per il “Noday” Il 18 novembre a Largo Cairoli è previsto il “Noday”, giornata in cui studenti e collettivi intendono protestare contro le posizioni del neo-eletto governo di centro destra. L’appuntamento è previsto per le 9:30 e come annunciato dal Centro Sociale Cantiere che annuncia la mobilitazione, i giovani che si definiscono della “generazione ribelle” intendono riprendersi il “futuro”, dopo che questo è minacciato dalla guerra e dal collasso climatico. Il corteo vuole promuovere il disarmo e la transizione ecologica, la riapertura dei confini e lo stop alle stragi nel mediterraneo, la libertà delle persone e non l’avanzare delle guerre. Essi si ribellano alla possibilità che l’aborto possa non essere libero, ...

La Repubblica

"Generazione meticcia e Queer in lotta per il futuro". Lo striscione, che rilancia il ' No', la manifestazione studentesca in programma in tutta Italia per venerdì 18 novembre, è stato appeso dal Coordinamento dei collettivi studenteschi nella notte tra domenica e lunedì al ......No Meloni day a Milano venerdì 18 novembre: davanti alle scuole striscioni della protesta di studenti "in lot… Dal Maxwell al Besta, licei e istituti tecnici uniti nell'organizzazione della manifestazione che coinvolgerà anche altre città: in piazza