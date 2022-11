Nizza | UFFICIALE il rinnovo i Todibo fino al 2027

(Di lunedì 14 novembre 2022) Jean-Clair, difensore del, ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il club francesealJean-Clair, difensore del, ha rinnovato il suo contratto con il club franceseal. Ecco il comunicato. COMUNICATO – Quando nel febbraio 2021 parlò per la prima volta da Aiglon, progettò subito il lungo periodo aquando fu ceduto in prestito solo per pochi mesi dal Barça: “Vedo qui la prossima stagione, e anche quella dopo”. Mentre estende il suo contratto oggial, le parole di “ JC” risuonano con un’eco particolare. L’eco della fiducia reciproca, di una storia comune già bella e di un futuro ambizioso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Rinnovo importante in casa. Il club francese ha annunciato di aver prolungato il contratto del difensore Jean - Clair Todibo ; l'ex giocatore del Barcellona ha firmato fino al 30 giugno 2027.