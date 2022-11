Nintendo Switch | rivoluzione dello store | tanti giochi a meno di 3 euro

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Black Friday si avvicina e per lasi gioca in anticipo sulloconssimiin offerta Adi 3ssimi titoli per l’amatissima console nelle varie versioni. Looffre una serie dia prezzi stracciati in occasione del Black Friday: i fan sono impazziti e hanno L'articolo proviene da Inews24.it.

Everyeye Videogiochi

PIATTAFORME:SVILUPPATORE: Eden Games PUBLISHER: Microïds Puffi Kart prende tutto ciò che ha reso celebri giochi di corse come Mario Kart e Crash Team Racing e lo rielabora in chiave ...The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ora è in preordine anche su Amazon al prezzo di 69,99 Euro con data di uscita fissata per il 12 maggio 2023 in esclusiva per. Come sempre su ... Nintendo Switch assedia Wii: la console ibrida pronta al sorpasso che introdurrà infine un catalogo di oggetti cosmetici completamente nuovo. Ci saranno anche nuove attrezzature e oggetti nei negozi. Splatoon 3 è disponibile su Nintendo Switch.Pubblicato con una quasi preoccupante discrezione da Square Enix, il titolo è disponibile su PC e su Nintendo Switch ed è stato anticipato da una demo che, nei fatti, ha ottenuto più clamore e ...