Nikita piange per Luca Onestini al GF Vip | “Mi sono sentita rifiutata” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 14 novembre 2022)Pelizon, dopo il due di picche di, ha mostrato di esserci rimasta male, fino are nel Confessionale del Grande Fratello Vip svelando di essersiper: “Mi” “Mi sembra di essere una bambina delle elementari “Oh no è passato e non mi ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.