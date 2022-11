Niente Mondiale per Harit | brutto infortunio al ginocchio per l’attaccante

(Di lunedì 14 novembre 2022)del Marsiglia, Amine, è costretto a saltare ildopo unsubito nel corso della partita contro il Monacodel Marsiglia, Amine, è costretto a saltare ildopo unsubito nel corso della partita contro il Monaco. Al 62? della partita di ieri sera il giocatore è rimasto a terra toccandosi il. Un duro colpo che non gli permetterà di essere in Qatar con il suo Marocco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ROMA - E' un'Inter che si appresta alla lunga sosta per ilcon il sorriso sulle labbra. La vittoria in casa dell'Atalanta ha riacceso le ambizioni di ... "Rispetto a ieri non è cambiato, ...RIPERCUSSIONI EUROPEE Le prestazioni del canottaggio uruguaiano a livellosono una grande ...nostro obiettivo era quello di essere tra i primi tre a qualificarci e alla fine era tutto oCristiano Ronaldo si prepara ad andare all'assalto del Mondiale facendo a suo modo chiarezza sul rapporto ... o di strutture non è cambiato niente, neppure la palestra o la Jacuzzi, e così i cuochi.La Serie A strizza l'occhio a Neymar con un club in particolare pronto a fare di tutto per realizzare un colpo da cento e lode.