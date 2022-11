Nick Aldis sulla NWA | “È diventata la più tossica nel mondo del pro-Wrestling”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 novembre 2022) La situazione trae la NWA sta assumendo una piega inaspettata. Dopo le dichiarazioni dell’ex campione dei pesi massimi riguardo alla sua volontà di lasciare la compagnia una volta che il contratto che lo lega ad essa si sia concluso, la federazione di Billy Corgan ha deciso di so spenderlo sine die, e di rendere vacante il suo titolo massimo. Come diretta conseguenza di tale decisione, il Main Event del PPV Hard Times 3, ha subito un drastico cambiamento, diventando di fatto un triple treath tra Tyrus (uscito vincitore dalla contesa), Matt Cadorna e Trevor Murdoch per la corona iridata. La scelta della NWA di allontanare il suo uomo di punta è stata del tutto imprevista, ed ha scombussolato i piani in previsione della compagnia. La risposta diIl lottatore Britannico ha risposto ...