Never forget Tibet è stato presentato alla Fondazione Feltrinelli a Milano

(Di lunedì 14 novembre 2022) È il marzo 1959 e il Dalai Lama fugge per sempre in India. Quando le autorità cinesi gli chiedono di partecipare a un evento non meglio precisato, la massima autorità spirituale buddista capisce che è una trappola e non ci sono più margini per trattare. Con un viaggio avventuroso, e non privo di pericoli (portava con se una pistola e per non farsi riconoscere si era tolto gli occhiali), il Dalai Lama riesce a entrare in India dove viene accolto in esilio. Anche per chi non è buddista ma è studioso di geopolitica, il film del regista Jean-Paul Mertinez,, ha lo spessore dei documentari “che vanno visti” per capire la storia. Oggi il 14esimo Dalai Lama, 87 anni, è considerato una delle dieci grandi personalità del mondo. Uno dei suoi meriti è di aver portato in salvo la cultura e la religioneani. ...

