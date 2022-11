NESPRESSO LANCIA IL NUOVO SPOT UNFORGETTABLE TASTE | UNA COMMEDIA D' AZIONE CON PROTAGONISTI GEORGE CLOONEY E JEAN DUJARDIN

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Insieme alla guest star Camille Cottin, il duodimostra ancora una volta quanto sono pronti a spingersi oltre per un gusto indimenticabile. VEVEY, Svizzera, 14 novembre 2022 /PRNewswire/Otto anni dopo il loro primo incontro sullo schermo,si riuniscono nell'ultimo sequel dellotelevisivo di, "Fino a che punto ti spingeresti per?", questa volta affiancati dalla talentuosa Camille Cottin, al suo debutto con. Un film, ricco die allo stesso tempo divertente e comico, in cui isi riuniscono per dimostrare al mondo che il caffèha un gusto davvero così ...