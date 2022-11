NBA | risultati della notte 14 novembre | Joel Embiid da record Vincono i Lakers | ancora ko gli Warriors

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sette partite in unaNBA che certifica ulteriormente la crisi dei Golden State. Settimo ko consecutivo in trasferta (nessuna vittoria) per i campioni in carica, che cadono sul campo dei Sacramento Kings per 122-115. Eppure la squadra di Steve Kerr era partita bene nel primo quarto, chiuso avanti di tredici punti (39-26), prima di subire la rimonta di una Sacramento alla sua terza vittoria di fila. Domantas Sabonis sfiora la tripla doppia con 26 punti, 22 rimbalzi e 8 assist, mentre a Golden State non bastano i 27 punti di Steph Curry. Nonostante l’assenza di LeBron James, i Los Angelesritrovano il successo, superando in casa i Brooklyn Nets. Una partita condotta sempre dai gialloviola, trascinati da uno strepitoso Anthony Davis da 37 punti e 18 rimbalzi. Importante anche il contributo dalla panchina di Russell ...