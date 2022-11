Nazionale | Mancini convoca Pinamonti Nel pomeriggio la prima seduta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo lazione di ieri del difensore dell’Empoli, Fabiano Parisi, il commissario tecnico della, Roberto, ha deciso di aggregare al gruppo degli azzurriti per le amichevoli con Albania (16 novembre) e Austria (20 novembre), anche l’attaccante del Sassuolo, Andrea. Per l’ex Empoli tre gol in 15 presenze in stagione. Nelè in programma il primo allenamento degli azzurri dopo il raduno di ieri sera. SportFace.

