Navigare | al via la 36esima edizione | la politica affronta il nodo ormeggi e posti barca

"Non chiedetemiradio di cedere una posizione a chi non mi ha dato la scia", la frase durissima ...spinto da Norris al primo giro (anche per l'inglese 5 secondi di penalità) ritrovandosi a...E la vicinanza, spesso eccessiva che diventa contiguità e contatto perdell'uso che ne facciamo,... Surf notturnosu Internet la notte può rovinare il sonno, che è legato al diabete, all'...Al via le riprese che avranno la durata di 8 settimane e si svolgeranno ... Nell’ottobre del 1940, mentre navigava nell’Atlantico, nel buio della notte, si imbattè in un mercantile che viaggiava a ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...