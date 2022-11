Napoli senti Tonali | “Nel calcio conta solo vincere”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sandrocentrocampista del Milan ritiene che nel, parole in controtendenza a quanto successe dopo la sconfitta contro il. Nel post partita di Milan-Fiorentina, a esprimere la soddisfazione dell’ambiente rossonero per il “contestatissimo” successo sui viola che ha permesso agli ex campioni d’Italia di chiudere il 2022 al secondo posto a -8 dal, è intervenuto il centrocampista Sandro. “Non ci sono tanti modi per giocare una partita, l’obiettivo è, giocando bene o giocando male. Alla fine ai tifosi importache si vinca. Oggi abbiamo dato tutto, non ci sono riuscite tante cose dal punto di vista tecnico, ma abbiamo grande carattere e lo abbiamo dimostrato. ...