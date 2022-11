Napoli | Schira | “Il club sta seguendo due giocatori”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilha chiuso questa parte del campionato 2022 nel migliore dei modi e, durante la pausa per il Mondiale, ildovrà tirare le somme e rinforzare l’organico per competere per lo scudetto e la Champions. Infatti, pare che ilstia già puntando a duein vista per gennaio. A parlarne il L'articolo

La politica dei giovani inaugurata con successo in estate dalavrà un seguito. La riuscita dei nuovi arrivi, da Kim a Kvara, ha convinto sempre di più De ...al lavoro e Nicolò, ...... per anticipare la concorrenza per gli acquisti estivi: per questo motivo, lo scout della SSCera oggi allo stadio Castellani per Empoli - Sassuolo . Il motivo Lo scrive Nicolò: ...Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive sui social di due calciatori monitorati dal Napoli in vista della prossima stagione: "Il Napoli segue Khéphren Thuram del Nizza e Lazar Samardzic ...Gli scout di Giuntoli sono costantemente al lavoro. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha fornito alcune novità in merito alle possibili mosse del club azzurro. "Il Napoli sta seguendo ...