Musica libera al Festival Aperto

ilmattino.it

La comicità si sposa con la, come da sempre nello stile di Cicchella per dare vita ad uno ... Da sabato 26 Novembre sarà attiva la venditadei singoli eventi disponibile anche sulla ......dalle ore 9 presso l'Auditorium 'Franco Marchesini' (dell'Associazione Amici della Scuola di... il comandante di Polizia Municipale, il direttore di banca, il volontario dell'associazione... Napoli, musica per le vittime innocenti: la piazza di Ponticelli rivive grazie all'arte Forse avevano annusato aria di sconfitta. E nonostante ieri sera avessero una data libera nella loro fittissima agenda, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, in tour negli Usa, hanno preferito ...Musica e performance artistiche hanno chiuso le giornate dedicate alla memoria delle vittime innocenti della strage di camorra dell'11 novembre 1989. Piazza Sandomenico a Ponticelli, nel ...