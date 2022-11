Mtv EMA 2022 | tutti i vincitori I Pinguini Tattici Nucleari vincono il Best Italian Act

Sky Tg24

Congratulazioni a tutti i vincitori degli2022 ! Taylor Swift si è portata a casa il maggior numero di premi della serata. Sul red carpet ha trasformato il titolo del singolo " Bejeweled " in realtà con una preziosa cascata di gemme ...Rita Ora e Taika Waititi stanno conducendo la ventinovesima edizione degliEurope Music Awards, in onda susul canale Sky 131 e in streaming su NOW. I Pinguini Tattici Nucleari hanno trionfato come Best Italian Act, Taylor Swift è stata la protagonista della serata con due statuette, David Guetta ha ... MTV Europe Music Awards 2022, tutti i vincitori: da Taylor Swift a David Guetta. FOTO Nella cornice di Düsseldorf, la cantante Rita Ora e il regista neozelandese Taika Waititi hanno presentato la 29esima edizione degli MTV Europe Music Awards. Una serata, all’insegna della musica inter ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-23a6f5ac-ecd5-f043-3768-32b0c6e256 ...