Moviola Milan-Fiorentina | Gazzetta punisce i viola | Ikoné allarga la gamba | Terracciano sbatte su Rebic

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ladello Sport pubblica la suadopo, analizza gli episodi del fallo da rigore sue quello disu. Due episodi molto contestati che hanno influito sul risultato finale. Il rigore diper fallo di Tomori sembra netto, così come il fallo disuche ha portato all’autogol di Milenkovic. In entrambi i casi l’arbitro Sozza ed il Var Fabbri non sono intervenuti per cambiare la decisione. A fine partita si è parlato di scandalo, poiché gli episodi sembrano talmente lampanti da non lasciare spazio alle interpretazioni.: la ...

- Fiorentina 2 - 1, ladi Marelli su DAZN- Fiorentina chiude il 2022 con una vittoria rossonera: ciliegina sulla torta nell'anno che ha riportato lo scudetto nella casa del Diavolo e vittoria preziosa per ...È un caso diverso da Leao - Ferrari in Samp -, perché il rossonero ha colpito in pieno il difensore. Singo ha rischiato ma non è mai rigore". Roma - Torino, per Marelli c'era un altro rigore ...I quotidiani in edicola propongo la moviola della partita di ieri tra Milan e Fiorentina. Su La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport risultano due visioni diverse in merito alla direzione di ...Sul Corriere della Sera è presente un fondo a cura di Mario Sconcerti relativo alla Serie A: "La svolta della Juve è a livello di personalità, di fiducia complessiva. La ...